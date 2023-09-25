Аномальное тепло задержится в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе определять погоду вновь начнет антициклон. Согласно прогнозу Гидрометцентра, обойдется без осадков, а температура воздуха будет превышать норму.

Как отмечают синоптики, сентябрь может войти в число самых теплых и сухих в столице. При этом на текущей неделе будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха. Ночи будут прохладными, а днем – теплее нормы. В темное время суток и в утренние часы возможны туманы.

Во вторник, 26 сентября, ночью в Москве 4...6°, по области 3...8°. Днем в столице 17...19°, в Подмосковье – 15...20°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В среду, 27 сентября, ночью в Москве 6...8°, по области 3...8°. Днем в столице ожидается 18...20°, в Подмосковье – 16...21°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В четверг, 28 сентября, ночью в Москве 5...7°, по области 3...8°, на востоке Подмосковья до -1°. Днем в столице 20...22°, по области 18...23°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу и субботу, 29 и 30 сентября, ночью 7...12°, днем 17...22°. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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