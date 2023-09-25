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Понедельник, 25 сентября 2023, 17:41 мск

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Решительный протест: в МИД России экстренно вызвали посла Болгарии

Сегодня в министерство иностранных дел РФ был вызван посол Болгарии Атанас Крыстин, которому выражен решительный протест в связи с выдворением из Болгарии под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

«Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием», неизбежно обернётся неприятными последствиями – прежде всего для его инициаторов», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Вместе с тем твёрдо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал», – заявил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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