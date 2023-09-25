Запад запускает военный сценарий: возможны новые региональные конфликты

Нынешний закат западной идеологии «устойчивого развития» грозит увеличением числа региональных конфликтов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сегодня на «круглом столе» в Москве об итогах Генассамблеи ООН. По его оценке, политика США нацелена на блокировку ООН любыми средствами, чтобы развязать руки для давления на Россию и Китай военными средствами.

«На наших глазах происходит очень важный процесс – это закат идеологии устойчивого развития. Напомню, она писалась под миролюбивую цивилизацию во второй половине 60-х годов (20-го века) и базировалась на трех китах – что будет относительный мир между великими державами, основной приоритет социальным проблемам, и общие приоритеты развития… Если мы вступаем в мир, где региональная война – это норма, а не аномалия, где войны между национальными государствами, – скажем так, обыденная картина мира и никто ее решать не собирается. Ну, а тогда какое может быть устойчивое развитие в мире, где приоритет отдается военным ценностям и потенциалам будут другие показатели, другие принципы соревнования между государствами, другие взгляды на отношения между народами!? В таком мире вражда между народами станет нормой», – констатировал Фененко.

В этой связи эксперт обратил внимание на активизацию Германии и Японии, которые до сих пор находятся под режимом ограничения суверенитета после Второй мировой войны. «Сейчас они используют открытое окно возможностей, чтобы вырваться из этого режима. Япония запускает масштабные программы перевооружения – используют конфликт США с Китаем, пытаясь стать военной опорой США в регионе и под шумок вырваться из ограничений и создать себе полноценные силы самообороны. Германия в общем-то прощупывает то же самое в Европе. Что стоит за всей немецкой политикой? – дайте нам право иметь крупную армию и выйти по факту из режима ограничений суверенитета. ВПК у нас плохой, армия слабая, дайте нам право для охраны Европы от злой и страшной России. Правда, куда дальше Германия развернет эту армию, вот это будет уже очень большой вопрос», – пояснил он.

«Сейчас происходит очень важный процесс – обсуждается вопрос о том, чтобы обстреливать немецкими ракетами бывшую державу-победительницу, которая приняла капитуляцию Германии. Поставит Германия ракеты «Таурус» или не поставит Украине – это уже второстепенные подробности. Главное – это можно обсуждать, рассматривать в практическом ключе. Что дальше? Если Германия может это позволить сегодня в отношении России, а что завтра она может себе позволить в отношении таких стран, как Польша, Чехия и прочие страны Восточной Европы, которые прихватили себе огромные части исторических немецких земель после Второй мировой войны?» – подчеркнул эксперт.

При этом Фененко отметил, что на фоне желания Запада блокировать работу ООН происходит не просто возрождение региональных войн, а «уже открытое обсуждение того, какие войны нас ожидают после украинского вопроса». «Конфликт вокруг Тайваня. Американцы это не скрывают – не далее как в субботу появилась информация, что американцы собираются поставлять крупную партию оружия Вьетнаму. Сразу вспоминаю старую концепцию американского политолога Чарльза Зиглера, что Вьетнам – это Украина для Китая – «анти-Китай». Далее рассматриваются возможности конфликта на Южном Кавказе. Конечно, американцы спят и видят столкнуть Россию с Турцией, а желательно с коалицией Турция-Азербайджан. Но если не получится, то по крайней мере, создать, как минимум, трудности для России на этом направлении. Далее в Европе уже возможности обсуждаются и ограниченный конфликт России-НАТО в Балтийском море, и вокруг Финляндии. Все это уже выходит из плоскости виртуальной в плоскость практического обсуждения», – подчеркнул он.

«Американцы уже ставят вопрос о возможности переформатирования и Совета безопасности, и Генассамблеи (ООН). Возможно, в какой-то момент страны «семерки» сочтут для себя необходимым придумать такую реформу, чтобы она не прошла и под этим лозунгом развалить эти структуры или по крайней мере, максимально их девальвировать. Но для этого нужна подготовка, нужно время, сделать им несколько пробных камней, чтобы создать ситуацию, когда от реформы откажутся все. Тогда они спокойно скажут – ну мы же предлагали, хотели, стремились, а вы не хотите, тогда мы создаем свою Лигу демократий, и вообще НАТО берет на себя верховные функции… конец работе ООН. Не исключаю, что они могут попытаться реализовать такой радикальный вариант. Но, скорее всего, они сделают некий промежуточный вариант, придумают бесконечную дискуссию о какой-то реформе, а придумать можно много, чтобы полностью парализовать и блокировать этот механизм. Тогда в условиях его блокировки будет невозможно приступить к обсуждению никакой практически значимой проблемы», – полагает Фененко.

По его мнению, для реализации таких планов США попытаются сбросить с себя все «сковывающие их режимы «холодной войны», в том числе, контроля над вооружениями. «Мы сейчас видим некую перебалансировку крупных мировых сил. Страны Запада прекрасно понимают, что в нынешнем формате им не удастся удержать мировую гегемонию, поэтому они попытаются запустить другие механизмы ее удержать. Первое -война. Вот в чем была сила Запада над Востоком всегда? Восток был всегда миролюбивой цивилизацией, а для Запада там, где не действует экономика и право, можно решить бомбардировками… Снова возродить Германию и Японию в качестве крупных военных держав с соответствующим нацеливанием на Россию и Китай. Третий момент – можно попытаться инициировать серию региональных конфликтов, в которых создать трудности для крупных игроков. А американцы будут за этим тщательно следить», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»