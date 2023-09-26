Спецоперация: российские войска уничтожили более 50 украинских беспилотников и военный самолет в Николаевской области

Российская армия за последние сутки уничтожила 57 вражеских беспилотников и нанесла удар по военному аэродрому в Николаевской области, в результате которого поражен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины. В ходе боев на линии соприкосновения потери противника составили почти 650 боевиков убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, на Донецком направлении отражено четыре атаки украинских подразделений. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении пресечены две атаки ВСУ около Вербового. Уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

На Купянском направлении за сутки уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены два полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

На Красно-Лиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, а также поражены десять автомобилей ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в общей сложности в 117-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Днепровское Днепропетровской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»