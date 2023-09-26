Запад провоцирует новый конфликт – Патрушев

Запад пытается спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт в Сахаро-Сахельском регионе, намереваясь сохранить доступ к природным ресурсам Нигера. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах планеты.

«Ради сохранения своего политического влияния и доступа к природным ресурсам Нигера западники пытаются спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт во всем Сахаро-Сахельском регионе за счет вовлечения в него стран государств Экономического сообщества стран Западной Африки», – сказал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, пишет «Российская газета».

«Хотелось бы верить в то, что государства региона не дадут втянуть себя в подобную неоколониальную авантюру Запада», – добавил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, «деструктивная роль Запада, направленная на создание очагов напряженности, отчетливо наблюдается не только на Украине, но и по всему миру». При этом Патрушев обратил внимание, что это касается Юго-Восточной, Северо-Восточной и Центральной Азии, а также Закавказья, акваторий Черного и Балтийского морей, «где НАТО существенно наращивает свои потенциалы, прежде всего, вдоль российских границ».

«Как и в случае Украины, они везде стремятся воевать чужими руками», – констатировал секретарь Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

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