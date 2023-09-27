Утраченные надежды? Бывший политтехнолог Кремля пророчит объединение Европы, США и России

Россию ждет объединение с США и Европой в триединый геополитический кластер «Великий Север». Такое мнение в своей статье высказал бывший заместитель главы администрации президента РФ, экс-помощник главы государства Владислав Сурков. Его публикация вызвала неоднозначную реакцию в экспертном сообществе, в котором ее называют сожалением о несбывшихся надеждах.

Сурков считает, что «общее будущее предопределено общими корнями». «Три крупнейших северных цивилизации, русская, европейская и американская, в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana. Слово старца Филофея до сих пор подспудно направляет Россию. Евросоюз провозгласил своим праотцом Карла Великого, «императора римлян». Самый известный холм Вашингтона назван в честь легендарного Капитолия. Исходный код этих трех метакультур заложен в Илиаде и Евангелии. Их родство очевидно. Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата», – полагает Сурков.

По его оценке, это произойдет нескоро – «не в нашу смену». «Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина «глобальный Юг». А юга ведь без севера не бывает. Когда-то понятие «глобальный Север» было фактически синонимом «Запада» и ввиду очевидного дублирования не прижилось. Теперь же контуры Великого Севера, хотя и едва видны, но проступают и несут совсем другой смысл», – отметил Сурков.

Такой прогноз получили неоднозначную оценку в экспертной среде. В частности, политолог Константин Калачев отметил неожиданность выбранной темы на фоне громкого сериала «Игра престолов». «Сурков теперь пишет про Великий Север. Хорошо, но где Старки, Джон Сноу и белые ходоки? Без них текст какой-то незаконченный», – отметил он в своем телеграм-канале.

Глава Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков в этой связи привел слова литературного персонажа Шерлока Холмса: «Недоказуемо, дорогой профессор». «Уж больно на далекую перспективу. К тому же Север по Суркову – это просто все, что не-Юг. Раз не может выбрать в дихотомии Запад-Восток, назовем все Севером? Или все же есть разные конструкты, вроде распада Европы на условное Средиземноморье, включение Балкан в орбиту новой Османской Империи, падении государств европейского Ближнего востока, ну во общем очередная движуха на 200-300 лет, которая будет похлеще великого переселения народов. Все может быть, а может и не быть», – пояснил он.

Политолог Юрий Баранчик со своей стороны напомнил, что попытки объединиться с Западом Россия предпринимала неоднократно, но все они воспринимались как слабость Москвы. «Как показала историческая практика, особенно последних тридцати-сорока лет, сама попытка договориться о «равноправии» Западом воспринимается как слабость, так как он действует по праву силы. И то, что мы воспринимаем как готовность к сотрудничеству, он воспринимает как необходимое тактическое затишье, усыпляя нашу бдительность пустыми, но приятными нашему слуху словами, перед нападением. Это, во-первых. Во-вторых, объединяются всегда на основе чего-то общего, ценностей, религии и т.д. Как соотносится сегодняшний откровенно сатанинский и фашиствующий Запад (последний пример – парламент Канады) с религиозной (христианской и мусульманской Россией? Где здесь точки соприкосновения? Их нет», – констатировал он.

«Чаще всего объединяются против кого-то. Вот стратегическое партнёрство Китая фактически сформировано агрессивной политикой англосаксов. Если брать по этому признаку, то Сурков предлагает нам объединиться с Западом против кого? Глобального Юга? В первую очередь Китая? А нам это зачем? Опять же любой союз с англосаксами не предполагает никакого равноправия. Евросоюз всегда был на Коллективном Западе на вторых ролях, и сейчас это особенно заметно. Всем там рулит англосаксонское ядро, которое своё процветание ставит выше интересов союзников. И готово, в том числе, безбедно жить и за их счёт. Что сейчас и происходит в связи с перетоком европейской промышленности на территорию США. Вот и получается, что в геополитическом объединении «Великий Север» у России будет подчинённое положение и существенная утрата государственного суверенитета», – подчеркнул Баранчик.

Политолог Павел Данилин полагает, что Сурков в своей статье сожалеет о несбывшемся, когда в начале нулевых Россия стремилась интегрироваться в Запад как великая держава, а выяснилось, что там «нас особо не ждут». «Тогда Россия, к счастью, отказалась участвовать в этом проекте. А в 2007 – в Мюнхене – устами президента страны заявила, что глобальный бордель под руководством американской мамки, – это не то, что должно интересовать свободного и самостоятельного государственного актора… Они были в шоке от выступления Путина. Но не от содержания, а от того, что какая-то слабая Россия смеет вообще что-то говорить», – напомнил он.

«А через год в США начался глобальный кризис. Который не закончился до сих пор. И кризис этот – кризис государства как такового – переметнулся на весь мир. Воля и прибыль ТНК против воли суверенных государств. Вот составляющая этого кризиса. Кризис капитализма и переход мира в новую стадию – постгуманитарного неофеодализма и технофашизма. Мира, контуры которого пугают. И в котором, в том числе и американскому государству, не будет места», – пояснил Данилин, назвав Сурков «мечтателем» с верой «в грядущее воскрешение старой доброй планеты Земля версии 1648-1991 годов».

Политолог Сергей Старовойтов со своей стороны высказал мнение, что от «монаха-отшельника российской политики» Суркова всегда ждут откровений, но «раз за разом ожидания оказываются разбитыми».

«Как любая Пифия, Сурков в своих инсайтах невнятен, экзальтирован, многозначен, стилистически избыточен… В целом, статья Суркова, конечно, отличное превью к новому роману Пелевина, который выйдет на днях. Иногда даже кажется, что Сурков и Пелевин образуют устойчивый творческий союз: такие братья Стругацкие наших дней», – отметил Старовойтов.

Напомним, Сурков работал в администрации президента РФ с конца 1990-х годов, в 2011-2013 занимал должность вице-премьера правительства, с декабря 2013 года по февраль 2020-го являлся помощником президента и курировал, в том числе, украинское направление.

Москва, Мария Соколова

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