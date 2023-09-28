Генсек НАТО заверил Киев в продолжении поставок оружия

Государства-участники Североатлантического альянса заключили с Украиной контракты на поставку боеприпасов на сумму в 2,5 млрд евро. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл с необъявленным ранее визитом в Киев.

«Сейчас у НАТО заключены рамочные контракты на 2,5 млрд евро по основным видам боеприпасов», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Как уточняет РИА «Новости», речь идет о снарядах калибра 155 мм, противотанковых ракетах и танковых боеприпасах.

Столтенберг заверил, что продолжит «убеждать союзников по НАТО подписывать очередные контракты, поскольку они необходимы промышленникам». «При наличии контрактов мы сможем производить больше», – пояснил он, подчеркнув, что производство и поставка боеприпасов Украине находится в сфере интересов альянса.

По словам генсека, с начала СВО на Украине страны альянса предоставили военную помощь Киеву более чем на 100 млрд евро. Половина этих средств приходится на США, другая половина – на Канаду и европейских союзников по НАТО.

Судя по сообщениям украинских СМИ, Столтенберг в Киеве также анонсировал передачу дополнительных систем ПВО, и заявил, что будущее Украины – в НАТО.

Примечательно, что наряду с генсеком Альянса в столицу Украины также с необъявленным ранее визитом прибыли министры обороны Франции и Британии Себастьян Лекорню и Грант Шэппс.

Киев, Светлана Антонова

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