Октябрь в Москве начнется с дождей

В московском регионе до конца сентября сохранится теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в первые дни октября нужно ожидать осадки и понижения температуры воздуха, которая все равно останется выше климатической нормы.

В пятницу, 29 сентября, ночью температура снизится в Москве до 6...8°, по области – до 5...10°. Днем потеплеет в столице до 21...23°, в Подмосковье – до 19...24°. В субботу, 30 сентября, ожидается похожая погода с дневной температурой до 22°.

В воскресенье, 1 октября, ночью местами прогнозируется дождь. Температура в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем также вероятен кратковременный дождь. При этом воздух прогреется в Москве лишь 14...16°, по области – до 14...19°.

В понедельник, 2 октября, местами вновь возможен небольшой дождь. Температура ночью 4...9°, днем 13...18°. Аналогичная погода ожидается во вторник, 3 октября.

Москва, Светлана Антонова

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