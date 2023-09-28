Кибератака возобновилась: «Ростех» сообщил о новой попытке спровоцировать транспортный коллапс в России

Российская система бронирования авиабилетов «Леонардо» вновь подверглась хакерским атакам. Как сообщила госкорпорация «Ростех», источники DDOS-атаки находятся на территории нескольких стран, включая Украину.

«На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов», – уточнили в госкорпорации.

Как считают в «Ростехе», цель злоумышленников, атакующих «Леонардо», – остановить авиаперевозки в России. «В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. Для усиления в условиях беспрецедентных атак, где задействованы более миллиона адресов, привлечены две дополнительные распределенные команды. Главная задача – не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса. Для этого мы делаем все возможное», – отметили в госкорпорации.

Ранее сегодня в первой половине дня сообщалось, что из-за кибератаки на «Леонардо» возникли трудности с регистрацией у российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», «Россию», «Уральские авиалинии», Red Wings. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее, так как регистрация на рейсы происходит в ручном режиме. Позже «Ростех» сообщил о восстановлении работоспособности системы.

Москва, Светлана Антонова

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