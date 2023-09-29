Обострение возможно «по всему периметру»: сенатор оценил риски создания ещё одной «анти-России»

Очередной антироссийский режим может появиться по периметру российских границ. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентский газеты». По его оценке, США продолжают реализацию свой стратегической задачи держать Россию в «загоне».

Сенатор обратил внимание, что Вашингтон постоянно работает над созданием очередной «анти-России» вблизи границ РФ. «Это может произойти по всему периметру границ РФ. Потому что задача американцев «обложить» нас по всему периметру границ, чтобы держать в таком «загоне», мягко говоря, чтобы Россия не высовывалась, а окружали Россию недружественные режимы», – подчеркнул он.

«Центральная Азия – это мягкое подбрюшье России. Ментально эти страны очень связаны с нами. Они ориентированы во многих вопросах на РФ. Думаю, попытаются в этих регионах создать какой-то очередной режим «анти-Россия». Не знаю, где это будет – в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении, но, думаю, что там сейчас сидят мудрые правители во всех этих странах, которые прекрасно видят чем заканчиваются попытки противопоставить себя России и стать в руках США орудием борьбы с Россией. Уверен, что наши братья и союзники по ОДКБ, СНГ вряд ли пойдут на поводу американцев. Мы совместными усилиями и в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС эти угрозы сможем предотвратить», – отметил Джабаров.

Говоря о Закавказье, сенатор обратил внимание на ситуацию в Грузии. «Там сейчас попытаются свергнуть действующее правительство, которое решило объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, гражданке Франции, которая паталогически ненавидит нашу страну, которая на коротком поводке выполняет все задачи, которые ставит ей Франция и США, в первую очередь, что не нравится нынешнему грузинскому руководству, которое видит интерес в расширении торгово-экономических дружественных связей с наше страной», – пояснил он.

По его оценке, ещё одна неспокойная точка – Молдавия и Приднестровье. «Речь идет о потенциальной агрессии со стороны Румынии, блока НАТО. Но эта ситуация связана напрямую с украинским конфликтом. И для того, чтобы не было отрезано Приднестровье от России – напомню, в Приднестровье огромное количество российских граждан, чуть ли не больше половины населения имеют российские паспорта – это наши граждане. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, нам надо иметь общую границу с Приднестровьем», – отметил сенатор.

«Это возможно осуществить лишь одним единственным путем – если мы отрежем от Черного моря агрессивный киевский режим, (путем освобождения) Одесской и Николаевской областей. Это первое. И во-вторых, в случае, если эти области будут присоединены к РФ либо они изберут другую форму существования, отдельную от Украины, то исчезнет навсегда угроза ракетных атак на Крым, что угрожает нашему Черноморскому флоту», – констатировал Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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