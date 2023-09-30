Новых регионов в составе России будет ещё больше после СВО – Медведев

Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в результате СВО новых регионов в составе России будет больше.

Такое заявление Медведев сделал в своем телеграм-канале в связи отмечаемым сегодня Днем День воссоединения новых регионов с Россией. «Год назад на референдумах их жители приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством. Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности», – отметил он.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», – подчеркнул Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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