«И это взрывчатая смесь…» Глава ВЦИОМ оценил масштабы «партии войны» в России

Так называемая партия войны в России, яркими представителями которой считались Евгений Пригожин и Игорь Стрелков, составляет на сегодняшний день порядка 10-15%. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью РБК. По его мнению, в целом «уместнее говорить не о «партии войны», а о «воюющей России».

«Воюющая Россия» – это большая сила, отметил социолог: «Она собралась и сорганизовалась для достижения одной цели – победы над врагом. У них есть вопросы. Почему мы, такие великие и могучие, не берем Харьков и Одессу? У нас на парадах была красивая «Армата» – а почему ее нет на фронте? Наверное, есть не только внешние, но и внутренние враги – кто они и почему мы с ними не боремся?»

При этом, по словам Федорова, «воюющая Россия» поддерживает Путина. «Пассионарность, активность этих людей канализирована в направлении Украины. Поэтому я бы сказал: да, определенный внутриполитический риск представители «воюющей России» несут, но этот риск управляемый», – считает глава ВЦИОМа.

По его словам, «эта группа существовала и до СВО». «Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали», – отметил социолог.

При этом Федоров обратил внимание, что представители этой группы общества «требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность», «и это взрывчатая смесь».

Стало ли их сильно больше [после начала конфликта на Украине]? Стало, но не сильно – их порядка 10-15%. Все-таки большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, но раз уже так сложилась ситуация, то надо побеждать. И поэтому они за Россию, за армию и за Путина». Такая позиция доминирует сегодня, она же доминировала и год назад, уточнил гендиректор ВЦИОМа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»