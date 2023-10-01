Сентябрь в Москве стал самым теплым за последние 176 лет

Минувший сентябрь в Москве оказался третьим в ряду самых жарких и пятым в ряду самых сухих сентябрей за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, начиная с конца 18-го века. К такому выводу пришли ученые метеообсерватории МГУ.

Согласно подсчетам синоптиков университета, среднемесячная температура достигла в сентябре нынешнего года 15,5 ºС, более чем на три градуса превысив климатическую норму (12,2 ºС). Рекордно высокое значение этого показателя для сентября составляет 17,0 ºС и было отмечено в 1847 году, следом за ним идут сентябри 1792, 2023 и 1851 гг.

Таким образом, по словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, сентябрь 2023 года стал самым жарким за последние 176 лет: такого тёплого начала осени в Первопрестольной не было со времён царствования Николая Первого.

В то же время сентябрь 2023 года оказался самым сухим в Москве за последние 74 года: в МГУ за весь месяц выпало всего 10,6 мм осадков при климатической норме их количества для сентября 66 мм. Рекордно сухой сентябрь по данным станции ТСХА (ныне – Обсерватория имени Михельсона) был отмечен в 1949 году с количеством осадков за месяц всего 7 мм.

«Причиной столь необычной для сентября погоды в 2023 году стали особенности синоптических условий: почти непрерывное в течение всего месяца нахождение Москвы в центре и на западной периферии антициклонов, отрогов и гребней и связанная с этим тёплая адвекция континентального тропического воздуха из Средней Азии, Ирана и других регионов», – пояснил Локощенко.

Москва, Светлана Антонова

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