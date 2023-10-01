«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную аутентификацию

Минцифры РФ объявило о вводе дополнительного подтверждения для входа на портал «Госуслуги» – с 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учётную запись. Как говорится в сообщении ведомства, эти меры направлены на повышение безопасности аккаунтов и усиления защиты их персональных данных.

В Минцифры уточнили, что двухфакторная аутентификация вскоре станет обязательной для всех пользователей. «Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа», – уточнили в ведомстве.

Обновленная система предполагает три варианта дополнительной защиты – код из СМС,

одноразовый код из специального приложения (ТОТР), вход по биометрии – в разделе «Безопасность».

В Минцифры уточнили, что дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала – всего более 35 млн человек.

Москва, Светлана Антонова

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