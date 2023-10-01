Массовые поминки проходят в России на 40-й день гибели Евгения Пригожина и его товарищей

Россияне, не сговариваясь, приходят к мемориалам, чтобы отдать дань уважения погибшим руководителям ЧВК «Вагнер»

Сегодня 40 дней со дня, когда бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области. И хотя никаких организованных мероприятий запланировано не было, люди в разных городах России собираются вместе, чтобы почтить память народных героев. В Москве с самого утра многолюдно на Варварке у мемориала, посвященному Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину – сотни людей молча возлагают цветы к портретам главных «вагнеровцев».

Акции памяти прошли в Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Новокузнецке и других городах России. Люди собираются у импровизированных мемориалов, устраивают автопробеги с флагами, чтобы вслух или про себя сказать слова уважения погибшим руководителей частной военной компании.

Москва, Екатерина Попова, фото из телеграм-калала Разгрузка Вагнера

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