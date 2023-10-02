Серьезный прецедент: Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия рискуют стать «новым» Карабахом

Ликвидация Нагорного Карабаха является серьезным прецедентом по решению вопроса с другими непризнанными республиками – Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией, которые входят в сферу интересов России. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, такое развитие событий создает проблемы для Москвы как гаранта безопасности в этих регионах.

«Для российской стороны это не будет иметь ничего хорошего… Создан достаточно серьезный прецедент решения вопроса непризнанного государства или спорной территории по образцу Сербской Краины. До Нагорного Карабаха наиболее яркий пример ликвидации насильственным путем непризнанного образования – это Сербская Краина в Хорватии в 1995 году, там даже некоторые картинки похожи», – пояснил Арешев.

Политолог обратил внимание, что это создает риски для российских интересов на постсоветском пространстве. «Это серьезный прецедент в сторону Приднестровья. Мы можем говорить об этом с достаточной уверенностью. Дальше, если после Армении возьмутся за Грузию, а все признаки такого развития событий есть, то и Южная Осетия, и в определенной степени Абхазия могут оказаться перед подобного рода непростыми вызовами, ну и Россия как гарант их безопасности тоже», – уточнил он.

«Ситуация непростая и для российско-армянских взаимоотношений, и для позиций России на Южном Кавказе… Это скажется на постсоветском пространстве в целом», – заключил Арешев.

Напомним, 28 сентября руководство Нагорного Карабаха сообщило, что непризнанная республика прекратит свое существование 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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