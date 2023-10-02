В московский регион идет волна осеннего похолодания

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая облачная погода с перспективой волны очередного весеннего похолодания. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели вероятны ночные заморозки.

Во вторник, 3 октября, в ночное время воздух остынет в Москве до 6...8°, по области – до 3...8°. Днем местами возможен небольшой дождь. Температура в столице поднимется до 15...17°, в Подмосковье – до 13...18°.

В среду, 4 октября, также ожидаются осадки. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем воздух в столице прогреется до 20°. При этом прогнозируется порывистый ветер до 18 м/с.

В четверг, 5 октября, местами вновь вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 8...10°, по области 5...10°. В дневное время потеплеет, максимум, до 15-16° на фоне порывистого ветра до 15 м/с.

В пятницу, 6 октября, прогнозируется облачная погода и дождь. Ночью 5...10°, днем 8...13°. В субботу, 7 октября, вновь ожидаются осадки. Ночью температура воздуха опустится до -1...4°. Днем 4...9°.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»