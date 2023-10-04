В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, местами возможна гроза.

Ненастье, как прогнозируется, продлится ориентировочно с 13:00 до 20:00.

Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС. В Московской области непогода ожидается с 11:00.

Москва, Светлана Антонова

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