В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, дождь, местами возможна гроза.
Ненастье, как прогнозируется, продлится ориентировочно с 13:00 до 20:00.
Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС. В Московской области непогода ожидается с 11:00.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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