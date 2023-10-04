В информационной системе ГИБДД по регистрации автомобилей произошел глобальный сбой

В России произошел глобальный сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране. Как говорится в официальном сообщении МВД России, в настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин.

«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», – отметили в министерстве.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», – заверили в МВД.

Москва, Светлана Антонова

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