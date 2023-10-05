В Абхазии будет создан пункт постоянного базирования ВМФ РФ

В Очамчирском районе Абхазии появится пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания в интервью газете «Известия». По его словам, соответствующее соглашение уже подписано.

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Это всё направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии, и такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это обеспечение коренных интересов и Абхазии, и России, а безопасность превыше всего», – сообщил Бжания.

Президент республики также отметил, что в плане военного сотрудничества Абхазии и России «сделано очень многое, но предстоит сделать тоже очень много шагов, и мы этим занимаемся постоянно».

Бжания также добавил, что в перспективе рассчитывает на участие Абхазии в союзном государстве. «В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии, так я это понимаю. Потому что союз независимых республик, равноправных – это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. В перспективе участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса», – подчеркнул он.

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