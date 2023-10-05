Москва погружается в «предзимье»: за трое суток в столице может выпасть около половины октябрьской нормы осадков

В предстоящие трое суток в Москве может выпасть до 38 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы для октября (54%). Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. По его словам, в предстоящее воскресенье возможен мокрый снег.

«В воскресенье – холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега (ожидается 9,1 мм), ветер северо-западный и к этому времени усилится до штормового – в порывах до 20 м/с, закружит метель с ухудшением видимости на дорогах до 1-3 км, из-за ухудшения метоминимумов погоды вероятны сбои в авиасообщении», – прогнозирует Тишковец.

По его словам, местами может начать формироваться неустойчивый снежный покров: в Москве могут появиться символические 0,2 см, по области местами до 1-3 см, который, впрочем, ко вторнику растает.

«Ночью (в воскресенье) похолодает до 0…+2, днем +1…+3, однако из-за сильного пронизывающего ветра сработает «балтийский синдром», и будет казаться, что на улице -2…-4, чем на самом деле. Природа стремительно перебросит нас на месяц вперед – почти в предзимье», – уточнил синоптик.

При этом Тишковец добавил, что атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 мм рт. ст., что на 25 единиц ниже положенного и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей.

Москва, Светлана Антонова

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