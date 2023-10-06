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Пятница, 6 октября 2023, 10:42 мск

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Непогода: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщили столичный и подмосковный главки МЧС, в ближайшие часы ожидается усиление ветра северо-западного ветра с порывами 16-18 м/с, а также дождь, местами сильный.

В столице предупреждение действует с 14:00 до 21:00, в Подмосковье – с 12:00 до 21:00.

В мэрии Москвы сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Как отметил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, существует вероятность выпадения до четверти месячной нормы осадков.

«В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад», – уточнил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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