В Кремле высказались о перспективах возобновления испытаний ядерного оружия в России

Выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства и решение спикера Госдумы обсудить отмену ратификации соответствующего соглашения в ближайшие дни на Совете нижней палаты парламента.

«Здесь президент же что имел в виду – он прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что ещё давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Володин. То есть это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос о возможности возобновления Россией проведения ядерных испытаний.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ будет поднят на ближайшем заседании Совета Госдумы, и это будет зеркальным ответом США.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. В силу этот документ до сих пор не вступил.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»