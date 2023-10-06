Выходные в Москве будут холодными и с мокрым снегом: температура воздуха опустится ниже нормы

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в субботу и воскресенье будет ниже нормы на 4-5°.

В субботу, 7 октября, ночью возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в Москве похолодает до 0...2°, по области -2...3°. Днем синоптики обещают сильный дождь, местами с мокрым снегом. Воздух в столице прогреется лишь до 7...9°, в Подмосковье – 4...9° на фоне порывистого ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром местами возможна гололедица.

В воскресенье, 8 октября, вновь прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура ночью в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем в столице 2...4°, в Подмосковье – 1...6° с порывистым ветром до 20 м/с. Ночью и утром местами ожидается гололедица.

В понедельник и вторник, 9 и 10 октября, облачно. Временами вероятны небольшие осадки. Температура ночью -2...3°, днем 2...7°.

Москва, Светлана Антонова

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