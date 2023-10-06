«Перемирие»: сенатор объяснил, зачем США подталкивают Киев к переговорам Москвой

США хотят передышки в противостоянии с Россией, для чего подталкивают киевский режим к переговорам с Москвой. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, Вашингтон рассчитывает выиграть время, чтобы укрепить военный потенциал украинской армии.

«Американцам нужна передышка. Им надо, чтобы было перемирие, какие-то переговоры для того, чтобы собрать силы, перегруппироваться, довооружить украинскую армию, домобилизовать ее, довести обучение по максимуму, поставить современные самолеты, чтобы продолжить в будущем такие же боевые действия. Это было понятно сразу – для чего нужно перемирие. Нас перемирие не устраивает. Потому что перемирие все равно приведет к тому, что конфликт возобновится в еще более худших условиях для нас, чем он начался в феврале 2022 года. Если мы сейчас дадим передышку, мы понимаем, что Европа и Америка приложат все силы, чтобы эта армия стала мощной и смогла победить российскую армию», – заявил Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор полагает, что Россия готова только к переговорам о нейтральном статусе соседнего государства, предварительно оттеснив киевский режим из Одесской и Николаевской областей. «Пока мы не отсечем Украину от Черного моря, угроза нашему Крыму и Краснодарскому краю будет сохранена, потому что именно оттуда – из Одессы, Николаева идут запуски ракет и дронов. И пока Украина имеет выход к Черному морю, она всегда будет вести агрессивную политику в отношении своего соседа. Поэтому эти части украинские должны быть оттуда вытеснены. Вот вчера, кстати, верховный главнокомандующий очень красиво сказал, что Одесса очень русский город – на 80% и на 20% – еврейский. Веселый городок всеми нами любимый. Вот Одесса как бы затаилась. Они помнят события мая 2014 года, сожженный Дом профсоюзов. Но я уверен абсолютно, что одесситы при благоприятных условиях примут совершенно другое решение. Они выступят против киевского правительства они, думаю, должны пополнить состав тех регионов, которые уже вошли в состав России. И только тогда, может быть, оттеснив Украину можно вести с ними переговоры», – уточнил он.

«И это еще не все. Чтобы мы спали спокойно, наши дети, мы должны быть уверены, что Украина, вернее, то, что от нее останется, должна стать государством нейтральным, внеблоковым. Чтобы угроза больше не исходила с этой территории для нашей страны. Вот это самое неприятное условие для США и стран НАТО, потому что они как раз планировали использовать территорию Украины как плацдарм для нанесения периодически ударов по нашей стране. А для того, чтобы это произошло, чтобы мы получили там дружественное государство с нейтральным статусом, чтоб там не появлялись нацистские базы, режим в Киеве должен быть заменен. Но это сами украинцы должны к этому прийти. Уверен, рано или поздно, здоровые силы на Украине поймут, что это единственный выход спасения своего государства», – сказал Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»