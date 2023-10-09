Синоптики уточнили, когда ждать потепление в Москве

В первой половине недели в московском регионе сохранится холодная погода, которая будет сопровождаться ночными заморозками и осадками в виде дождя и мокрого снега. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с четверга ожидается повышение дневной температуры воздуха до более 10 градусов.

Во вторник, 10 октября, возможны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха опустится в Москве до -1...1°, по области – до -3...2°. Ночью и утром местами вероятна гололедица. Днем также ожидаются небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Температура поднимется в столице лишь до 3...5°, в Подмосковье – до 2...7°.

В среду, 11 октября, местами также вероятны небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами гололедица. Ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°. Днем в столице до 7...9°, в Подмосковье – до 5...10°. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг, 12 октября, прогнозируется дождь. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем в столице 13...15°, в Подмосковье 10...15°. Ветер ожидается местами порывистый до 18 м/с.

В пятницу, 13 октября, вероятен небольшой кратковременный дождь. Ночью 4...9°. Днем 8...13°. В субботу, 14 октября, временами возможен небольшой дождь. Ночью 1...6°. Днем 8...13°.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»