Четверо россиян пропали без вести после начала израильского конфликта

Как минимум, четыре гражданина РФ числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки со стороны Палестины. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле. В диппредставительстве уточнили, что подтвержденных данных о погибших россиянах по состоянию на 16:00 мск нет.

«В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», – уточнила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, слова которой цитирует ТАСС.

Сотрудники российской дипмиссии пристально следят за развитием событий и постоянно оказывают содействие находящимся в Израиле россиянам, подчеркнула представитель дипмиссии РФ.

Москва, Светлана Антонова

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