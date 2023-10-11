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Среда, 11 октября 2023, 18:04 мск

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Штормить будет сутки: к Москве приближается ураган

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 часа 11 октября до 21.00 часа 12 октября по г. Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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