Штормить будет сутки: к Москве приближается ураган

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 часа 11 октября до 21.00 часа 12 октября по г. Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube