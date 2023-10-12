Синоптики обещают Москве аномальное для октября тепло

В московском регионе ожидается изменение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6°, но при этом возможны порывистый ветер и дожди.

В пятницу, 13 октября, ночью местами вероятен небольшой дождь при температуре в Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем преимущественно без осадков. В Москве воздух прогреется до 11...13°, в Подмосковье- до 8...13°.

В субботу, 14 октября, ночью похолодает в Москве до 4...6°, по области до 1...6°. Днем прогнозируется дождь. Температура в столице поднимется до 12...14°, в Подмосковье – до 11...16°. Местами возможен порывистый ветер до 16 м/с.

В воскресенье, 15 октября, ночью также вероятен небольшой дождь при максимальной температуре до 13-14°. Днем осадки продолжается. В Москве ожидается 13...15°, по области – 11...16° с порывистым ветром до 16 м/с.

В начале новой недели осадки продолжатся, но при этом похолодает – дневная температура не превысит 10°.

Москва, Светлана Антонова

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