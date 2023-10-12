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Четверг, 12 октября 2023, 18:10 мск

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МОК не доволен новыми регионами: Олимпийский комитет России отстранен

Фото: официальный сайт МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включение в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. ОКР больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК», – сказал Адамс (цитата по РИА «Новости»).

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации в четверг, 5 октября.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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