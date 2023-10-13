«Райффайзенбанк» обязали распространить антирекламу на свою акцию «Кэшбэк на всё»

Суд обязал «Райффайзенбанк» разместить в СМИ опровержение собственной недостоверной рекламы акции «Кэшбэк на все». Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение 7 дней в прайм-тайм один раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС России отчет о ее размещении», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее в рекламном ролике «Райффайзенбанка» использовались утверждения «Кэшбэк на всё», «Кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». Дисклеймеры, сообщающие об условиях и ограничениях финансового продукта, были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени. ФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала АО «Райффайзенбанк» предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк. Организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.

В феврале 2023 года ФАС России обратилась с иском в Арбитражный суд города Москвы с просьбой обязать АО «Райффайзенбанк» осуществить за свой счёт контррекламу в связи с неоднократными аналогичными нарушениями при распространении рекламы акции «Кэшбэк на все». Суд полностью удовлетворил иск ведомства. Позже этот подход поддержали суды двух инстанций.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»