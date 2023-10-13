Уровень тревожности россиян вырос

Уровень тревожности населения в России повысился после военного обострения палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда общественного мнения, проведенного 6-8 октября.
Уровень тревожности россиян поднялся до 45%. Спокойное восприятие событий и перспектив снизилось с 52% до 49%.
Судя по итогам опроса, вторжение ХАМАС в Израиль стало второй главной темой, оказавшейся в фокусе внимания россиян, после событий специальной военной операции.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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