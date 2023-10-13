Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков немецкой НПО

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность псевдоаналитиков немецкой НПО Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS).

«Истинные цели Центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов Центр собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах, на основе чего готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации.

«При этом указанные доклады готовятся по западным «методичкам» исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство», – констатировали в надзорном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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