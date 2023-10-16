Русская фортепианная школа: Москва в ожидании финальных концертов сезона

В Москве завершается подготовка к финальным концертам сезона в рамках проекта «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее». Их участниками станут Иван Чепкин, Анна Линькова, Михаил Углов, Филипп Лынов, Бекзат Ракымов, Лев Бакиров, Кирилл Роговой, Виталий Хайрутдинов, Михаил Кан и Илья Папоян.

Концерты пройдут 23 и 24 октября в Большом зале Московской Консерватории на Большой Никитской улице. Молодые пианисты исполнят сочинения Чайковского, Рахманинова, Шопена, Листа, Рамо, Шумана и Скрябина.

Как пояснили авторы проекта, «Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее» включает две главные составляющие – высококачественная запись исполнения молодыми музыкантами классических произведений, их продвижение в сети Интернет и организация цикла концертов.

Предполагается, что в следующем году «Русская Фортепианная Школа» расширит географию концертов и отправится с гастролями во многие российские регионы.

Москва, Светлана Антонова

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