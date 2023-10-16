Холодно и мокрый снег: погода в Москве опередит календарь

На предстоящей неделе московский регион останется под влиянием циклонов, приходящих с запада и северо-запада. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается преобладание облачной погоды, а со вторник к дождю может примешиваться мокрый снег.

«В ночные и утренние часы по области местами возможно образование гололедицы. На фоне сезонной тенденции понижения температуры, будут отмечаться ее небольшие колебания. Значения средней суточной температуры будут на пару градусов ниже климатической нормы», – уточнили синоптики.

Во вторник, 17 октября, ночью вероятен небольшой дождь, по области местами умеренный. При этом воздух в Москве остынет до 2...4°, по области – до 0...5°. Днем ожидаются небольшие осадки, в столице лишь 5...7°, в Подмосковье – 3...8°. Местами возможен порывистый ветер до 17 м/с.

В среду, 18 октября, ночью вновь возможны небольшие осадки (преимущественно дождь). В Москве прогнозируется 1...3°, по области -1...4°. Днем ожидается небольшой дождь, местами умеренный. В мегаполисе воздух прогреется только до 6...8°, в Подмосковье – до 4...9°.

В четверг, 19 октября, опять вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Москве 1...3°, по области -2...3°. Днем в столице 3...5°, в Подмосковье 0...5°.

В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, временами ожидаются осадки. Ночью -2...3°, днем 0...5° при северном ветре до 5-10 м/с.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»