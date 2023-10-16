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Понедельник, 16 октября 2023, 20:22 мск

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Рингтон с нацистским маршем стал поводом для ареста жителя Подмосковья

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Московской области Сергея Кондратчикова на шесть суток за установку рингтона в виде нацистского марша на мобильный телефон, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Суд признал виновным Кондратчикова С. П. по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичная демонстрация нацистской атрибутики) и назначил ему наказание в виде шести суток административного ареста)», – уточнили в суде.

Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина установил на входящий звонок своего мобильного телефона музыкальное сопровождение в виде военного марша нацистской Германии. В суде это расценили как оскорбление памяти жертв Великой Отечественной войны.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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