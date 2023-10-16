Тенденция к обострению: Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о гуманитарной катастрофе в Газе

Россия внесла в Совет Безопасности Организации объединенных наций резолюцию о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на оперативном совещании у президента Владимира Путина. По словам замглавы МИД, ситуация в зоне конфликта имеет тенденцию к обострению.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу. Территория этого анклава и жители, находящиеся там, фактически оказались в состоянии гуманитарной катастрофы. Не оказываются ни медицинская помощь, ни другие первоочередные нужды не обеспечиваются. Это всё вызывает большую тревогу в мире», – пояснил Рябков.

«Российская Федерация предпринимает максимальные усилия в политической плоскости <…> в том числе по линии Совета Безопасности ООН, где нами внесён проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах», – сообщил замглавы МИД.

При этом Рябков подчеркнул, что «США, на которых– главная ответственность за этот драматический, тяжёлый кризис, поскольку эта страна пыталась на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование, игнорировать соответствующие профильные резолюции Совета Безопасности, препятствуют сейчас должному решению».

Тем не менее, как отметил Рябков, «нарастает дипломатическая активность по разным линиям». «В принципе угроза выхода из-под контроля всего этого конфликта высока. Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнёрами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны наших граждан. Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства в Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб – департамент Ситуационно-кризисный центр [находится] во взаимодействии со всеми ведомствами», – заключил замглавы МИД.

Ранее сегодня в Кремле сообщили, что глава российского государства намерен провести телефонные переговоры с лидерами Израиля и Палестины Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»