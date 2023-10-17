«Меня с ходу приняли как своего»: боец ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных поделился деталями службы в «Оркестре»

С момента вступления ЧВК «Вагнер» в специальную военную операцию на территории Украины ее бойцы приняли участие в самых крупных и ожесточенных сражениях за всю историю СВО, таких как освобождение Попасной, взятие Углегорской ТЭЦ и штурм Артемовска (украинское название Бахмут). В их рядах присутствовало множество добровольцев, некоторые из них являлись бывшими заключенными.

Один из таких бойцов, которые вызвались добровольцами из пенитенциарных учреждений, рассказал о том, как он решился встать на защиту Родины и как он служил в рядах «Оркестра».

«С одной стороны, мне оставалось всего три года сидеть, а на войне могли и убить. Но потом подумал, что если так будут думать все, то защищать Родину будет некому, и тогда плакала победа наша. Вот и решился», – заявил боец.

Экс-заключенный подчеркнул, что изначально он боялся предвзятого отношения со стороны штурмовиков «Оркестра» и что к нему будут плохо относиться. Однако после того, как он прибыл в тренировочный лагерь, все его опасения разрушились.

«Даже во время первых тренировок, хоть и были суровы, но относились на равных ко всем. По справедливости. Неважно, просто ты доброволец, или бывший заключенный.

Уже сейчас, после нескольких десятков совместных боев, у меня появилось отношение к ним, как к семье. Там и правда все друг за друга горой, каждый готов отдать за тебя жизнь, а ты готов сделать тоже самое в ответ. Этого здесь, на «гражданке», порой очень не хватает. Тут человек человеку волк», – отметил бывший заключенный.

Он добавил, что за все время службы в ЧВК «Вагнер» не заметил какого-либо предвзятого отношения или укора в свой адрес. По его словам, все вокруг знали, что человек пришел сюда искупить свои грехи, и уважали его выбор, давали ему шанс.

Экс-заключенный также рассказал о тренировках с инструкторами «Оркестра». Он отметил, что тренировки были суровые и сложные, но каждый учитель являлся специалистом своего дела с немалым боевым опытом, и благодаря этому с каждым днем они делали бойцов сильнее.

«Первое время я думал, что ошибся, что не вывезу. Однако с каждой тренировкой инструкторы все больше вселяли в нас уверенности и показывали нам, что мы способны гораздо на большее, чем могли вчера. Благодаря им и поддержке своих товарищей, я прошел через множество сражений и дошел до сегодняшнего дня живым», – подчеркнул боец.

Бывший заключенный также добавил, что при первой же возможности вновь готов присоединиться к ЧВК «Вагнер» и отправиться на выполнение боевых задач. По его словам, за все время службы «музыканты» стали его семьей, и он понял, в чем его призвание.

«Именно «Оркестр» дал мне право на новую жизнь, и благодаря ему я приобрел верных товарищей, которые всегда готовы помочь друг другу. Поэтому, если выпадет такая возможность, то я сразу же подпишу новый контракт и отправлюсь туда, где требуются мои навыки. Это моя новая жизнь, моя семья и призвание», – заключил боец.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»