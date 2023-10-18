Шойгу поручил проработать вопрос об экстрадиции нациста Гунько из Канады

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Гунько, который ранее выступил в канадском парламенте. Об этом глава минобороны заявил на закрытой части совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии.

«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», – сказал Шойгу, слова которого цитирует минобороны РФ.

Министр подчеркнул, что «факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности».

«Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности, тем более что Канада в своё время ратифицировала соответствующую конвенцию ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами. Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере», – констатировал Шойгу.

Напомним, что 22 сентября во время заседания парламента Канады по случаю визита Зеленского спикер канадского парламента Энтони Рота приветствовал 98-летнего украинского эсэсовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько и назвал его «героем, воевавшим против русских в годы Второй Мировой войны». Весь парламент, включая присутствовавшего президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, стоя приветствовал эсэсовца аплодисментами.

Москва, Светлана Антонова

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