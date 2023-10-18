«Никогда не говори никогда»: постпред России допустил возобновление ядерных испытаний

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил, что при определенных обстоятельствах возобновление ядерных испытаний возможно. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться», – сказал Ульянов (цитата по РБК).

Постпред России подчеркнул, что это было бы негативным развитием событий для поддержания стабильности в современном мире. «У нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», – отметил он.

Ранее сегодня Госдума окончательно и единогласно одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что договор так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали и не ратифицировали.

Москва, Светлана Антонова

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