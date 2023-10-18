«Сделать мир лучше»: боец МО РФ рассказал, зачем пошел участвовать в СВО

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция России, призванная освободить Украину от нацистского режима. День за днем защитники Родины продвигаются вперед и метр за метром освобождают новоприсоединенные территории от врага. Редакции РИА «Новый День» удалось пообщаться с одним из них – действующим бойцом Вооруженных сил РФ. Военнослужащий рассказал о собственной мотивации, встречах с ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении и о том, как готовят солдат к бою.

Как Вы оказались на специальной военной операции? Что побудило Вас отправиться выполнять боевые задачи на Украину?

Долг службы, что же еще. Ответ на этот вопрос, наверное, такой же, как и у почти всех, кто там оказался. Я давно знал, что на Украине ужасы происходят, и что угроза к нам подбирается. Увидел возможность защитить свою Родину и решился. Сидеть дома и говорить, как все плохо, конечно, можно, но самому принять участие и сделать мир чуточку лучше – гораздо интереснее. Именно такими были мои мысли в тот момент.

Родственники пытались меня отговорить, все-таки единственный сын и племянник, но после того, как я все им объяснил, вроде смирились. Плюс, погибать я не собирался, и говорил, что обязательно вернусь живым. И пока что держу обещание.

Возникали какие-то трудности по началу?

Нет, трудностей не было никаких. Ну, если не учитывать, что мы отправились фактически воевать. Наверное, можно сказать, что все было более-менее стандартно для подобного рода мест и ситуаций. Были мелкие споры внутри подразделений, но это больше общечеловеческие разногласия, которые быстро улаживались и не перерастали в конфликты.

Обучение было, и оно было сродни тому, что я проходил в армии. Качественно, может быть чуть лучше, потому что готовили уже к боевым действиям в условиях возможного нападения противника, а не просто на полигоне в спокойной обстановке. Все, кто в теме, знают, что умение стрелять – далеко не на первом месте. Нужно и окопы уметь рыть, и в случае беды товарища перемотать.

Но без подготовки никого никуда не отправляют, посмотрите на историю с мобилизованными. Сначала нужно убедиться, на что человек способен и пригоден ли он для ведения боя, провести комплекс тренировок для повышения квалификации, насколько это возможно, рассказать и показать важную информацию о противнике, а уже потом отдавать приказы и ставить боевые задачи. Это понимают даже новички.

Вы сказали, что проходили подготовку в армии. Пригодилась ли Вам срочная служба на полях СВО?

Безусловно. Как минимум, не пришлось учиться с нуля. Я уже знал основы использования огнестрельного оружия, имел армейскую дисциплину и мог понять, что от меня требуют старшие по званию без миллиона дополнительных вопросов.

Скорее всего, по нужде я бы научился всему этому в тренировочных лагерях и без опыта в армии, но он определенно не был лишним и помог мне быстрее освоиться и приступить к выполнению задач.

Расскажите, какие у Вас были отношения с командным составом, добровольцами и мобилизованными ребятами?

Если говорить об обучении, то это было очень похоже на армию. Командиры порой излишне суровы, но не потому, что они плохие люди, а потому что того требует ситуация. Если с человеком нянчиться и вытирать сопли, он никогда ничему не научится, в особенности военному ремеслу. А потом и вовсе может умереть, зачем грех на душу брать. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится.

А товарищи из подразделений друг другу рознь, кто-то пришел действительно защищать Родину, полностью отдается на каждой тренировке и впитывает все знания, что ему пытаются дать, как губка. А кто-то до сих пор не вырос и ведет себя как старшеклассник-хулиган. И между такими всегда были мелкие споры и разногласия. Но ближе к концу обучения они все более-менее становятся солдатами, спасибо суровым офицерам.

Но если брать поле боя, то там не было каких-то разногласий и излишней злости друг к другу, потому что все понимали, что от их решений и действий зависит не только твоя жизнь, но и жизнь товарища. Это очень сближает и не оставляет места для ссор и споров по пустякам.

Что к вопросу о мобилизованных, то между ними и теми же добровольцами нет практически никакой разницы. Все они, может, и не очень-то и хотели идти на войну, и, может, где-то проявляли пренебрежение, но впоследствии так же, как и остальные приходят к тому, что необходимо смириться с произошедшим и выложиться на полную для защиты Родины.

Что Вам больше всего запомнилось за все время сражений на полях специальной военной операции? Есть ли какие-то вещи, которыми Вы хотели бы поделиться?

Я не знаю, что можно такого рассказать о столкновениях с врагом. В этом нет ничего «интересного» и «увлекательного» с точки зрения обычного человека. Это не задницу в казарме просиживать, не гонять срочников на дежурстве. Это война.

К тому, что происходит там, сначала относишься с ужасом, каждый день кто-то умирает, и не факт, что этим «кем-то» сегодня будешь не ты. Но в последствии ты привыкаешь и для тебя это становится обыденностью, а гибель кого-либо уже не вызывает столь сильных эмоций, как в первые разы. Деформация, что ли.

Наверное, единственное, что я могу сказать, это то, что стоит всегда оставаться человеком. Не важно, как долго ты находишься на войне, как много ты потерял товарищей, как много противников ты «обнулил». Всегда нужно оставлять в себе светлые чувства, потому что боевые действия рано или поздно закончатся, и кем ты оттуда вернешься, зависит только от тебя.

Действительно, в этом есть смысл. А какие у Вас были отношения с другими добровольческими формированиями? Взаимодействовали ли Вы с ними и проводили ли совместные операции?

На самом деле, подразделение, где я состоял, никогда не встречалось ни с ДШРГ «Русич», ни с бойцами «Ахмата», ни с какими-либо другими формированиями. Помню, мы взаимодействовали с ЧВК «Вагнер», когда занимали фланги на Бахмутском направлении.

Провели с ними буквально пару дней, обменялись оперативной обстановкой, рассказали о своих «приключениях», а они нам о своих. Собственно, после этого наши с ними пути разошлись – у всех свои задачи, сами понимаете.

И какое впечатление оставили после себя бойцы? Существует много противоречивой информации, хотелось бы услышать мнение рядового солдата.

Исходя из того, что я увидел, то скорее положительное. Я тоже слышал разные слухи о них, как они ведут себя и решают свои внутренние дела. Создавалось впечатление очень суровых и опасных людей, может даже жестоких.

Однако после того, как мы с ними встретились, мои убеждения о них перевернулись. Очень душевные ребята, многое могут рассказать, многим поделиться, и даже многому научить. За то время, что мы принимали у них фланги, они ни разу не вели себя с каким-то пренебрежением или высокомерием. Мы были на равных и не было никакого напряжения в воздухе, почти так же, как и в своем подразделении.

Снаряга у них классная, это хорошо запомнил. Мы и сами не были голодранцами, жаловаться не буду, нормальная форма, амуниция и экипировка. Но в ЧВК почти каждый боец чуть ли не с иголочки. Они всегда были готовы к бою, у них почти всегда было чистое оружие и полностью укомплектованное снаряжение. Никто из них не создавал впечатление разгильдяя или ленивого человека, хотя, признаюсь, у нас такие были.

Удивило еще то, что у них не было какого-то строгого разделения обязанностей на «офицер – сержант – солдат». Каждый из них мог помочь другому, вне зависимости от того, командир он или обычный боец. Все на равных, в общем. Думаю, когда-нибудь такая модель и до армии доберется.

Это очень удивило, потому что раньше никогда не приходилось с таким сталкиваться и в голове всегда была четкая субординация, еще с армейки. Нельзя попросить офицера помочь тебе донести ящик, а то понесешь еще три, а у ребят это работает, и работает хорошо.

Какие у Вас в целом впечатления от спецоперации? Оправдались ли ваши ожидания от участия в ней и не жалеете ли об этом?

Не жалею. Я знал, что конфликт будет затяжной, и знал, что все так просто не закончится. Моя главная цель – защита Родины в ее настоящих границах, и я этим успешно занимаюсь.

О впечатлениях здесь говорить не стоит, так как, повторюсь, война – это война, и здесь не может быть ничего положительного. Просто есть вещи, которые нужно делать. Нужно защищать мирных людей, помогать нуждающимся. То, как много людей вызвались добровольцами и отправились отстаивать интересы России, вселяет в меня уверенность, что все это не зря, и мы обязательно победим.

Москва, Андрей Егоров

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