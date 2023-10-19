Потепление не предвидится: в Москве будет холодно и мокро

В ближайшие дни прохладные воздушные массы продолжат определять погоду в московском регионе. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры будут на пару градусов ниже климатической нормы.

В пятницу, 20 октября, вновь ожидаются небольшие осадки, по области местами умеренные, в виде дождя и мокрого снега. Ночью в столице 1...3°, в Подмосковье -2...3°. Днем в Москве прогнозируется 3...5°, по области 0...5°.

В субботу, 21 октября, ночью вероятны небольшие осадки (дождь, мокрый снег), в Москве 0...2°, по области -2...3°. Днем преимущественно без осадков. В столице 2...4°, в Подмосковье 0...5°.

В воскресенье, 22 октября, ночью подморозит в Москве до -4...-2°, по области -6...-1°. Днем прогнозируется дождь, местами мокрый снег. В столице температура воздуха поднимется до 2...4°, в Подмосковье -1...4°.

В начале следующей недели, 23 и 24 октября, вновь прогнозируются осадки. Ночью -1...4°, днем 1...6°.

Москва, Светлана Антонова

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