Погода в московском регионе вновь опередит календарь

В ближайшие дни в московском регионе значения средней суточной температуры воздуха останутся на 2-3 градуса ниже нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, понедельник будет самым теплым днем недели, затем показания термометров понизятся: со среды в Москве ночной минус, днем – около ноля.

Во вторник, 24 октября, ожидаются небольшие осадки, местами умеренные – в виде дождя и мокрого снега. Ночью воздух остынет в Москве до 2...4°, по области – до -1...4°. В дневное время температура практически не изменится.

В среду, 25 октября, преимущественно без осадков. Ночью в Москве похолодает до -3...-1°, по области – до -5...0°. Днем в столице прогнозируется 0...2°, в Подмосковье – -2...3°. Местами возможна гололедица.

В четверг, 26 октября, вновь вероятны осадки в виде снега. Ночью Москве подморозит до -4...-2°, по области – до -6...-1°. Днем температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, при этом ожидается порывистый ветер до 17 м/с.

В пятницу, 27 октября, опять возможны небольшие осадки. Ночью -5...0°, днем -2...3°.

В субботу, 28 октября, также вероятны осадки. Ночью -4...1°, днем -2...3°.

Москва, Светлана Антонова

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