Суд в Москве вынес приговор бывшему премьер-министру Северной Осетии

Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергею Такоеву, а также другим высокопоставленным фигурантам уголовного дела о крупной растрате с использованием своего служебного положения.

Как уточнила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, на скамье подсудимых, кроме Такоева, были генеральный директор ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аида Габараева, председатель совета директоров этого предприятия Олег Габуев, а также бывшие региональные министры по туризму, предпринимательству и инвестиционной политики Алан Диамбеков, по экономическому развитию Мадина Икаева, государственного имущества и земельных отношений Казбек Фидаров и сотрудник Минимущества Заурбек Цогоев

В суде установлено, что с сентября 2012 года по май 2014 года Такоев при содействии подсудимых обеспечили заключение между министерством государственного имущества и земельных отношений республики и ОАО «ОЗАТЭ» государственного контракта на приобретение имущества указанного предприятия под строительство технопарка по завышенной цене на сумму 180 млн рублей.

Оценочная экспертиза, проведенная в ходе предварительного следствия, показала, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн рублей. Таким образом, республиканскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил Такоева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Остальным подсудимым назначены наказания от 8 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с различными штрафами.

Москва, Светлана Антонова

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