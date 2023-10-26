К Москве приближается трехдневный снежный ураган

В московском регионе завтра, 27 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на столицу и Подмосковье обрушится снежный ураган.

В ночь на пятницу будет снег и метель, которые продолжатся в светлое время суток. При этом ожидается восточный ветер 6-11 метров в секунду, а местами возможны порывы до 15 м/с. Как отмечают синоптики, в результате осадков вероятно установление временного снежного покрова.

В пятницу, 28 октября, снегопад продолжится, в отдельных районах возможно налипание мокрого снега при порывистом ветре до 15 м/с.

В субботу, 29 октября, ожидается похожая погода при температуре воздуха около нулевой отметки.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»