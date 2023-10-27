Русская фортепианная школа: финал первого сезона и перспективы на будущее

В Москве концертами в Большом Зале Консерватории им. Чайковского завершился первый сезон проекта «Русская Фортепианная Школа. Мастера и наше будущее». Молодые пианисты исполнили произведения Листа, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Шопена, Рамо и Шумана.

В этом году в проекте приняли участие 38 молодых пианистов – лауреаты и победители международных конкурсов. В финальных концертах первого сезона свое мастерство продемонстрировали Иван Чепкин, Анна Линькова, Михаил Углов, Филипп Лынов, Бекзат Ракымов, Лев Бакиров, Кирилл Роговой, Виталий Хайрутдинов, Михаил Кан и Илья Папоян.

Поиск и выявление юных талантливых пианистов, и возможность для молодых, но уже маститых музыкантов выступать перед большой аудиторией и записывать свои исполнения в лучших студиях, – важная миссия проекта, который реализует «Империя Музыки» и генеральный продюсер Табриз Шахиди.

Как отметил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, «важно поддерживать молодых и талантливых музыкантов, изобретателей, ученых, потому что мы связываем с такими ребятами наше будущее, будущее нашей страны». «Знакомить с классикой нужно всех, я привел сюда и своих детей, потому что каждый музыкант дарит действительно чистые, очень яркие и потрясающие эмоции. Я думаю, именно за этим люди сюда и приходят», – пояснил сенатор.

Андрей Клишас и Табриз Шахиди

Для юных музыкантов и для признанных пианистов выходить на лучшие сцены, делать высококачественные музыкальные записи – это неоценимая поддержка, которая стала возможной благодаря проекту «Русская Фортепианная Школа». При содействии «Института Развития Интернета» с начала года проходили студийные записи исполнений пианистами проекта русской и зарубежной классики, а также съемки 6 концертов в Московской Консерватории. В результате такого сотрудничества сформирован уникальный высококачественный видеоконтент, который не имеет аналогов по количеству исполненных произведений и охвату аудитории в российском сегменте сети Интернет. Суммарный охват опубликованных роликов на основных площадках проекта на сегодняшний день составил уже более 23 миллионов.

Команда проекта

«Мы безропотно и покорно, не используя запрещенных приемов (хайп, скандалы, невнятные коллаборации), молча, исключительно языком Музыки, через сольное фортепиано украшаем мир, дарим неповторимые эмоции, объединяем поколения в любви к неоспоримому Искусству, где-то даже шокируем, но исключительно высочайшим профессионализмом наших музыкантов – славных представителей Русской фортепианной школы. Спасибо юным мастерам и молодым виртуозам, низкий поклон нашим дорогим гостям за то, с каким вниманием и уважением относятся к нашим благим начинаниям и свершениям», – отметил Табриз Шахиди.

Второй сезон проекта запланирован на 2025 год, а в следующем году «Русская Фортепианная Школа» планирует расширить географию и отправиться с гастролями во многие российские регионы. Концерты запланированы в Екатеринбурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других городах России.

Стоит отметить, что в первых числах октября музыканты проекта уже выступили в Минске, а на начало года запланирован концерт в Дубае.

Москва, Светлана Антонова, Фото пресс-службы проекта «Русская фортепьянная школа»

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