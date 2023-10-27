«Ликвидировать сепаратистский режим»: президент Молдавии сделала жесткое заявление о Приднестровье

Очевидным решением приднестровского конфликта является ликвидация «сепаратистского режима». Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, причиной противостояния является не агрессивная политика Кишинева, а Россия, которая остановила войну в 1992 году.

«Решение очевидно – ликвидировать этот сепаратистский режим и иметь возможность реинтегрировать нашу страну. Если бы режим в Тирасполе не поддерживала Москва, то все решилось бы проще», – заявила Санду в эфире телеканала «Голос Бессарабии».

Как пояснила президент Молдавии, у Кишинева «есть видение» по решению проблемы с Приднестровьем, но «сейчас не подходящее время начинать дебаты по этому видению». «Каким бы реалистичным ни было это видение, оно, безусловно, зависит от геополитического контекста, и мы надеемся, что у нас будет такая открытая геополитическая возможность, чтобы мы могли реализовать это видение. На данный момент главная цель – сохранить стабильность на левом берегу, а, очевидно, и на правом берегу, чтобы не допустить втягивания страны в войну. Это основная цель, но, очевидно, мы также работаем над решением ситуации, когда будет создана эта возможность, этот геополитический контекст, чтобы мы могли реализовать это видение», – сказала Санду.

Напомним, Приднестровье заявило о своем создании 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, где проживало в основном русскоязычное население. Причиной такого решения стала радикальная политика Кишинева на запрет русского языка, желания выйти из состава СССР и присоединиться к Румынии. Главным лозунгом того времени в Молдавии был «чемодан, вокзал, Россия». В 1992 году Кишинев решил навести в левобережье конституционный порядок военным путем. Вооруженный конфликт удалось остановить только российским миротворцам, которые до сих пор поддерживают мир в регионе.

С 1993 года начался переговорный процесс между сторонами, который до сих пор не привел к какому-либо результату. Кишинев выступает за предоставление Приднестровью статуса «особого автономно-территориального образования», Тирасполь настаивает на независимости. С 2019 года переговоры в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) не проводятся. После избрания на должность президента в 2020 году Санду сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

В соответствии с результатами референдума 2006 года Приднестровье нацелено на присоединение к России.

Кишинев, Мария Соколова

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