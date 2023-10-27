В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, с 15:00 мск ожидается мокрый снег и гололедица. Ненастье ориентировочно продлится до 10:00 субботы.

Согласно прогнозам синоптиков, обильный снегопад в Москве может затянуться на три дня.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС рекомендуют автомобилистам и пешеходам соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра.

Москва, Светлана Антонова

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