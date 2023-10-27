В Москве ожидается скорое потепление

В московском регионе в начале следующей недели ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха превысит октябрьскую норму на примерно на четыре градуса.

Так, в понедельник, 30 октября, в дневное время столбики термометра могут подняться до 10°. Во вторник, 31 октября, температура ночью ожидается 3...8°, днем – 6...11°.

Между тем выходные дни в столичном регионе окажутся снежными с температурой около нулевой отметки. При этом прогнозируется порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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