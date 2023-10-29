Медведев предрек крах «милой старушки» Европы

Европа приблизилась к окончательному деструктивному вырождению. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, «милой маленькой старушки Европы скоро не будет».

«Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой», – пояснил Медведев, добавив, что «а вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет».

«Её (Европу) безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников. А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в её же собственном доме», – констатировал зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

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